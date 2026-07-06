Attentato a Sigfrido Ranucci: Valter Lavitola sospettato mandante

Attentato a Sigfrido Ranucci, quattro arresti. "Il commando ha agito su commissione" (Video)

Gli arrestati sono indagati a vario titolo per detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, reati aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso