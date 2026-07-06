Luglio infuocato: in arrivo alta pressione e caldo record

AGI - Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nella seconda settimana di luglio è previsto il ritorno dell'alta pressione, che dall'Atlantico si estenderà verso l'Europa occidentale. Dalla Scandinavia, invece, arriveranno correnti più fresche e instabili sui settori orientali del continente.
Il Mediterraneo centrale, al momento, si trova sul bordo dell'anticiclone con tempo che nella giornata odierna sarà stabile al netto di qualche temporale pomeridiano. Tra martedì e mercoledì ancora residua instabilità soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud. Il caldo inizierà ad aumentare in Francia, dove ancora una volta sono attese temperature fino a 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo.
Le previsioni
Le temperature saranno in costante aumento anche in Italia con valori che, specie al Centro-Nord, arriveranno di nuovo fino a 6-8 gradi al di sopra delle medie. Il secondo weekend di luglio, quindi, sarà caratterizzato da tempo stabile e temperature elevate, con il caldo intenso che potrebbe durare anche oltre la metà del mese.
Sebbene al Nord siano previste nubi sparse e schiarite al mattino, nel pomeriggio il temporale potrebbe abbattersi sulle Alpi, soprattutto quelle orientali, ma il clima dovrebbe essere asciutto altrove. Invece tornano condizioni di tempo stabile in serata, tranne nel Triveneto, dove è attesa la pioggia.
Al Centro, invece, le condizioni rimarranno stabili al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Ma nel pomeriggio arriveranno le nuvole sulle zone interne, con possibilità di acquazzoni e temporali su Campania, Basilicata e Molise, per poi migliorare ovunque in serata. Al sud e nelle isole ci sarà una situazione analoga, mentre nel pomeriggio ci saranno acquazzoni e temporali sulle zone interne peninsulari, come in Calabria, ma anche in Sardegna.
Il clima sarà asciutto altrove. Anche in quest'area è previsto un miglioramento in serata. Per quanto riguarda le temperature, le minime e le massime saranno stabili o in lieve calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud.