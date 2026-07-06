Aeroporto Catania chiuso per l'Etna: quali voli sono bloccati
L'Etna si risveglia nella notte: chiuso l'aeroporto di Catania, voli dirottati a Palermo
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L'Etna si risveglia nella notte: chiuso l'aeroporto di Catania, voli dirottati a Palermo

L'attività notturna del vulcano blocca lo scalo di Fontanarossa. La Sac: "Non andate in aeroporto senza verifiche"
Eurizione Etna
Etna Walk / AFP - Eurizione Etna
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AGI - La nuova attività vulcanica dell'Etna, registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, sta causando pesanti disagi al trasporto aereo in Sicilia. L'aeroporto Fontanarossa di Catania ha dovuto disporre il blocco integrale di tutte le attività: sono sospesi sia i voli in arrivo sia quelli in partenza. Lo stop, inizialmente previsto fino alle 12, è stato prolungato al momento fino alle ore 14. Per l'aviazione l'allerta Vona resta rossa.

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A causa della chiusura dello scalo etneo, numerosi voli sono stati dirottati sull'aeroporto di Palermo. La Gesap, società di gestione del Falcone-Borsellino, sta coordinando gli arrivi straordinari per limitare i disagi. Resta invece regolarmente attivo lo scalo di Comiso.

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L'appello della Sac ai passeggeri

La Sac, società che gestisce l'aeroporto di Catania, segue l'evolversi della situazione e ha lanciato un appello ai viaggiatori per evitare il caos nei terminal: "I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo".

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