Aeroporto Catania chiuso per l'Etna: quali voli sono bloccati

AGI - La nuova attività vulcanica dell'Etna, registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, sta causando pesanti disagi al trasporto aereo in Sicilia. L'aeroporto Fontanarossa di Catania ha dovuto disporre il blocco integrale di tutte le attività: sono sospesi sia i voli in arrivo sia quelli in partenza. Lo stop, inizialmente previsto fino alle 12, è stato prolungato al momento fino alle ore 14. Per l'aviazione l'allerta Vona resta rossa.
A causa della chiusura dello scalo etneo, numerosi voli sono stati dirottati sull'aeroporto di Palermo. La Gesap, società di gestione del Falcone-Borsellino, sta coordinando gli arrivi straordinari per limitare i disagi. Resta invece regolarmente attivo lo scalo di Comiso.
L'appello della Sac ai passeggeri
La Sac, società che gestisce l'aeroporto di Catania, segue l'evolversi della situazione e ha lanciato un appello ai viaggiatori per evitare il caos nei terminal: "I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo".