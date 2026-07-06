Ancora un assalto 'da film' a un blindato in Puglia  

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AGI - Assalto sulla provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra la provincia di Foggia e la Bat dove un furgone blindato è stato rapinato da numerosi banditi, incappucciati e armati, che hanno agito con due automobili di grossa cilindrata.
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La banda, dopo aver piazzato e dato alle fiamme due automobili per rallentare l'arrivo degli investigatori, ha sparato diversi colpi di fucile contro il blindato, su cui viaggiavano tre vigilantes, costringendo il conducente a fermarsi.
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L'esplosione con la tecnica della marmotta
Poi sono intervenuti facendo esplodere con la tecnica della marmotta il portellone per prendere il denaro. Diverse banconote sarebbero rimaste sull'asfalto. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti di polizia.
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