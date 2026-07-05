Parole shock accoltellatore Milano. Vittima in prognosi riservata

AGI – È in condizioni stabili ed è ancora sedato Gerardo P., l'uomo di 55 anni accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamin Saidilly, fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano. I medici dell'ospedale Niguarda non hanno ancora sciolto la prognosi che resta al momento riservata. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti vibrati con una lama di 7,5 centimetri che hanno causato lesioni interne.
L’aggressore nato a Conegliano Veneto (Treviso) 22 anni fa sarà interrogato domani mattina dal gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore. Il pm Elio Ramondini ha inoltrato la richiesta di convalida dell'arresto per pericolo di fuga e di reiterazione del reato. L'intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza all'esterno del bar in via Alfonso Capecelatro dove Gerardo P. è stato accoltellato.
"Mi sono divertito, lo rifarei"
Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi: “Appena esco lo rifaccio”.
Salvini commenta sui social
Immediato il commento di Matteo Salvini a queste indiscrezioni: “Parole allucinanti. Si è divertito e lo rifarebbe? Che non esca più dal carcere allora!", scrive sui social il leader della Lega.