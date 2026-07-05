Uccide uomo a coltellate e si barrica in casa a Palermo
L'omicidio avvenuto per futili motivi in un appartamento vicino allo stadio. Nello stabile si sente un forte odore di gas
AGI - Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate a Palermo questa mattina in un appartamento di via Sampolo, poco distante da piazza Don Bosco, nella zona dello Stadio. L'omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una discussione nata per futili motivi. In questo momento stanno intervenendo i vigili del fuoco, giunti sul posto perché chiamati per una sospetta fuga di gas.
La via Sampolo è stata chiusa al traffico, presenti anche i carabinieri e gli artificieri. Nello stesso stabile ci sarebbe una persona barricata all'interno. Le forze dell'ordine stanno facendo evacuare lo stabile per motivi di sicurezza. Le indagini sono condotte dai carabinieri di piazza Verdi.