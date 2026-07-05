Ivrea: tenta di dare fuoco alla compagna: bloccato da un amico

AGI - Ha tentato di dare fuoco alla compagna. Un moldavo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Azeglio e Borgomasino, nel Torinese, per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea. L'episodio è avvenuto all'interno dell'abitazione della coppia: l'uomo, in un forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco.
L'intervento dell'amico e l'arresto dei carabinieri
La tragedia è stata evitata grazie al tempestivo intervento di un amico della coppia, presente in quel momento in casa, che si è frapposto tra i due ed è riuscito a trattenere il braccio dell'aggressore prima che potesse azionare l'accendino. L'arrivo immediato dei carabinieri, allertati dalla stessa vittima mentre l'amico teneva fermo il compagno, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I militari hanno immobilizzato l'aggressore, sottraendogli l'accendino. L'uomo è stato portato in carcere, come disposto dalla procura di Ivrea che coordina le indagini.