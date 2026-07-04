Tragedia nel Salento, 54enne muore dopo aver salvato i suoi gemelli dalle onde
Tragedia nel Salento, 54enne muore dopo aver salvato i suoi gemelli dalle onde
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Tragedia nel Salento, 54enne muore dopo aver salvato i suoi gemelli dalle onde

Sulla spiaggia di Otranto dove l'uomo, originario di Maglie, è deceduto dopo aver riportato a riva i suoi figli che stavano affogando
La spiaggia del Salento dove è avvenuta la tragedia
La spiaggia del Salento dove è avvenuta la tragedia
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AGI - Un uomo di 54 anni, Gennaro Cagnazzo, originario di Maglie ma residente a Sanarica, piccolo comune del basso Salento, è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto, dopo avere tratto in salvo i suoi due gemellini di otto anni, sospinti al largo dalle correnti marine.

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Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figlioletti.

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I soccorsi e l'intervento delle autorità

La tragedia è avvenuta in una zona del litorale otrantino non lontana dal lido La Castellana Beach club. Il 54enne non si è più ripreso, nonostante le manovre di primo soccorso eseguite dai presenti e l'intervento degli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia ed i militari della Guardia costiera. I due gemellini sono rimasti sotto choc.

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