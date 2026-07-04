Tragedia nel Salento, 54enne muore dopo aver salvato i suoi gemelli dalle onde

AGI - Un uomo di 54 anni, Gennaro Cagnazzo, originario di Maglie ma residente a Sanarica, piccolo comune del basso Salento, è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto, dopo avere tratto in salvo i suoi due gemellini di otto anni, sospinti al largo dalle correnti marine.
Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figlioletti.
I soccorsi e l'intervento delle autorità
La tragedia è avvenuta in una zona del litorale otrantino non lontana dal lido La Castellana Beach club. Il 54enne non si è più ripreso, nonostante le manovre di primo soccorso eseguite dai presenti e l'intervento degli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia ed i militari della Guardia costiera. I due gemellini sono rimasti sotto choc.