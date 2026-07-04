Milano, 20 coltellate a uno sconosciuto: grave 55enne

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AGI - È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamine S., il ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, che intorno alle 7 ha aggredito e accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano.
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La dinamica e la gravità del ferimento
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Il ferito è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti vibrati con una lama di 7,5 centimetri impugnata dal ragazzo. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.
Le indagini della Questura
Le indagini sono affidate all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, coordinate dal pm di turno Elio Ramondini.
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