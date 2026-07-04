Milano, 20 coltellate a uno sconosciuto: grave 55enne
Follia a Milano: 20 coltellate senza motivo fuori da un bar, 55enne in fin di vita
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Follia a Milano: 20 coltellate senza motivo fuori da un bar, 55enne in fin di vita

L'aggressore, un 22enne, lo ha colpito alla schiena e all'addome con una lama di oltre 7 centimetri
Polizia, Milano
immagine di repertorio - Polizia, Milano
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AGI - È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamine S., il ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, che intorno alle 7 ha aggredito e accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano.

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La dinamica e la gravità del ferimento

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Il ferito è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti vibrati con una lama di 7,5 centimetri impugnata dal ragazzo. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.

Le indagini della Questura

Le indagini sono affidate all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, coordinate dal pm di turno Elio Ramondini.

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