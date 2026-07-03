Caldo e salute mentale. Perché l'estate non fa bene alla mente

AGI - Il Ministero della Salute ha incluso per la prima volta la tutela della salute mentale all'interno delle linee guida per la risposta sanitaria alle ondate di calore. La misura, formalizzata nella circolare dello scorso 26 giugno firmata dalla direzione generale della Prevenzione, introduce per il 2026 una sperimentazione pilota volta a monitorare gli accessi ai servizi territoriali di salute mentale durante i picchi termici, avvalendosi di una rete dedicata di strutture sentinella. Tra le 27 città italiane incluse nel sistema nazionale di allerta figura anche Napoli.
«È un primo passo nella direzione giusta, e va accolto con favore. Ma è un inizio, non un traguardo: ora conta come verrà riempito». Con questo commento Vincenzo Barretta, psichiatra e Direttore Scientifico del Centro Noesis di Napoli, accoglie il provvedimento ministeriale, evidenziando come la decisione colmi un prolungato vuoto di attenzione istituzionale. Lo specialista aveva già sollevato la necessità di integrare i rischi del caldo estremo sulla salute emotiva e comportamentale nelle pianificazioni urbanistiche future.
Effetti del caldo sulla mente
«Per anni abbiamo pensato al caldo come a un problema del corpo: disidratazione, colpi di calore, scompensi cardiaci. Ma le alte temperature agiscono anche sulla mente, e lo fanno in modo documentato», precisa Barretta, richiamando la letteratura scientifica che associa la compressione della qualità del sonno e l'aumento degli accessi ospedalieri per disturbi psichici ai periodi di caldo prolungato.
Rischi farmacologici e prevenzione
La criticità assume contorni strettamente clinici anche sul fronte farmacologico. «Diversi farmaci di uso psichiatrico — alcuni antidepressivi, antipsicotici, stabilizzatori dell'umore — possono interferire con la termoregolazione o risultare meno sicuri in caso di disidratazione. È un tema che va gestito con il medico prima dell'estate, non durante un'emergenza», ammonisce il Direttore Scientifico del Centro Noesis.
Isolamento e fattori sociali estivi
Tuttavia, l'analisi clinica si estende oltre i fattori puramente meteorologici. I mesi estivi determinano una convergenza di criticità socio-ambientali che colpiscono le fasce di popolazione più fragili, a causa dello svuotamento dei centri urbani, della rarefazione delle reti di supporto e dell'interruzione delle routine terapeutiche. Si tratta di un fenomeno che si innesta su un quadro demografico strutturale tracciato dall'Istat, secondo cui in Italia i single hanno raggiunto quota dieci milioni, con una prevalenza di solitudine che interessa circa quattro anziani su dieci tra gli over 75.
Impatto dei social e confronto sociale
A questa dinamica si aggiunge la pressione psicologica derivante dalle piattaforme digitali. «D'estate i feed diventano una vetrina di felicità esibita, e per chi è fragile il confronto continuo pesa. Un flusso ininterrotto di vacanze, cene, gruppi, corpi al mare: una rappresentazione selezionata, i moments migliori altrui messi in mostra», osserva lo psichiatra. «Non si tratta di demonizzare i social, ma di riconoscere un meccanismo psicologico noto, il confronto sociale verso l'alto, che nel periodo estivo diventa particolarmente intenso».
Supporto e consapevolezza
L'obiettivo della comunità medica non risiede nell'allarmismo, bensì nell'orientamento e nel supporto dei soggetti a rischio. «Sentirsi soli o in difficoltà proprio quando "si dovrebbe" essere felici non è un difetto della persona: è una reazione comprensibile a un contesto che impone il divertimento come norma. La cosa più sana non è sforzarsi di godersi l'estate a tutti i costi, ma dare un nome a ciò che si sente e, se il disagio persiste, chiedere aiuto».
Monitoraggio e interventi locali
La decisione del Ministero della Salute di avviare una mappatura degli accessi e dei dati rappresenta pertanto il presupposto fondamentale per interventi strutturati a livello locale. «Misurare è il primo passo per prevenire. Se cominciamo a raccogliere dati sull'impatto del caldo e dell'isolamento estivo sulla salute mentale, potremo costruire risposte territoriali mirate, che è esattamente il terreno su cui un centro come il nostro lavora ogni giorno», conclude Barretta.