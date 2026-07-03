Tragedia in piscina a Milano, 28enne si tuffa di notte e annega

AG - Un bagno in piscina durante la notte ma è morto annegato. Un ragazzo di 28 anni peruviano è deceduto dopo essersi tuffato nella piscina comunale “Guido Romano” di Milano. Il giovane nella tarda serata di ieri si è introdotto nell’impianto di via Ponzio quando era chiuso al pubblico.
Un 28enne annegato in una piscina comunale
Secondo quanto appreso, durante un bagno nella vasca il 28enne ha iniziato ad annaspare andando poi sott’acqua. Sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco insieme alla polizia di Stato e a quella locale. Il giovane è stato soccorso in codice rosso ma è morto durante il trasporto in ambulanza al Policlinico.
Denunciati i tre amici per omissione di soccorso
I tre amici del 28enne annegato in piscina sono stati denunciati per omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti i tre, due uomini e una donna, si sarebbero allontanati senza prestare aiuto all’amico che si era spinto nella parte più profonda della vasca e di cui sapevano non sapesse nuotare.
L’allarme lo hanno dato solo a un passante incrociato per strada dopo essere usciti dal l’impianto di via Ponzio. Gli agenti delle volanti li hanno rintracciati in poco tempo perché soggetti a loro noti come senza fissa dimora che gravitano in zona.