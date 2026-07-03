Tragedia in piscina a Milano, 28enne si tuffa di notte e annega
Milano, un 28enne si tuffa di notte in piscina e annega. Indagati i 3 amici   
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Milano, un 28enne si tuffa di notte in piscina e annega. Indagati i 3 amici

Il giovane si era introdotto nell’impianto comunale “Guido Romano” insieme ad altre 3 persone poi denunciate per omissione di soccorso
Ambulanza
Maria Laura Antonelli / AGF - Ambulanza
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AG - Un bagno in piscina durante la notte ma è morto annegato. Un ragazzo di 28 anni peruviano è deceduto dopo essersi tuffato nella piscina comunale “Guido Romano” di Milano. Il giovane nella tarda serata di ieri si è introdotto nell’impianto di via Ponzio quando era chiuso al pubblico.

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Un 28enne annegato in una piscina comunale

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Secondo quanto appreso, durante un bagno nella vasca il 28enne ha iniziato ad annaspare andando poi sott’acqua. Sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco insieme alla polizia di Stato e a quella locale. Il giovane è stato soccorso in codice rosso ma è morto durante il trasporto in ambulanza al Policlinico.

Denunciati i tre amici per omissione di soccorso

I tre amici del 28enne annegato in piscina sono stati denunciati per omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti i tre, due uomini e una donna, si sarebbero allontanati senza prestare aiuto all’amico che si era spinto nella parte più profonda della vasca e di cui sapevano non sapesse nuotare.

L’allarme lo hanno dato solo a un passante incrociato per strada dopo essere usciti dal l’impianto di via Ponzio. Gli agenti delle volanti li hanno rintracciati in poco tempo perché soggetti a loro noti come senza fissa dimora che gravitano in zona.

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