Al Palio di Siena vince l'Aquila, non accadeva dal '92

AGI - La contrada dell'Aquila ha vinto il Palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026, rinviato da ieri a oggi per l'impraticabilita' della pista in tufo di piazza del Campo per le avverse condizioni meteo. L'Aquila non vinceva il palio dal 3 luglio del 1992. A firmare il successo odierno, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diodoro AA, di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni (alla seconda vittoria al palio, in tre partecipazioni).
Un digiuno di 34 anni
L'Aquila, dunque, interrompe un digiuno che durava da 34 anni. Per la contrada del Casato è la 25esima vittoria, la prima dal 3 luglio 1992, quando si impose con Andrea Degortes detto Aceto su Galleggiante. Atzeni detto Tittia conquista il suo 12esimo Palio su 41, l'ultimo era stato il 2 luglio 2025 nell'Oca con Diodoro. Proprio Diodoro centra il secondo successo in Piazza del Campo, con tre presenze sul tufo di Piazza del Campo. L'Aquila era la nonna del Palio e cioe' contrada che non vinceva da piu' tempo. Adesso ha perso la 'cuffia', come si dice nella citta' di Siena.