Morbillo al concorso per magistratura: ecco i sintomi e i rischi

AGI - Il morbillo, tornato alla ribalta in Italia per il caso segnalato a un concorso per la magistratura a Roma, è una malattia infettiva virale altamente contagiosa. A causarlo è il Morbillivirus e si trasmette per via aerea, tramite le goccioline respiratorie emesse da persone infette con tosse, starnuti o semplicemente parlando.
Quanti sono i casi in Italia
In Italia nel 2025 stati segnalati 529 casi di morbillo di cui il 14% importati. Il 65% dei casi si sono verificati in sole cinque Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia). L'88% delle segnalazioni è venuta per pazienti non vaccinati e in un terzo di tutti i casi segnalati si è verificata almeno una complicanza. A inizio anno si è registrata un'impennata di casi, 84 solo nel mese di gennaio.
Il morbillo colpisce soprattutto i bambini, ma può infettare persone di ogni eta' con un'incubazione media di 10-12 giorni. I primi sintomi sono la febbre alta, tosse secca, naso che cola, congiuntivite e occhi arrossati. Tre quattro giorni dopo compare la tipica eruzione cutanea a macchie rosse ben distinte, prima sul viso per poi estendersi gradualmente a tutto il corpo.
Le complicanze
Tra le possibili complicanze ci sono la polmonite, le otiti e l'encefalite. La misura di prevenzione più efficace e sicura è il vaccino, generalmente somministrato in due dosi nel vaccino combinato MPR: morbillo-parotite-rosolia. Prima dell'introduzione di programmi vaccinali estesi contro il morbillo negli anni '60, oltre 2 milioni di persone morivano ogni anno nel mondo a causa del morbillo.