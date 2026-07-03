Quando il fentanyl diventa la droga degli zombie  

AGI - Il fentanyl, la sostanza di cui sono state sottratte decine di fiale all’ospedale Israelitico di Roma, è un oppioide fino a 50 volte più potente dell’eroina e 100 volte più potente della morfina.
Il fentanyl interamente prodotto in laboratorio
Il fentanyl è sintetico, il che significa che viene prodotto interamente in laboratorio e non contiene ingredienti naturali. È stato sviluppato come farmaco da prescrizione per il trattamento del dolore intenso, come il dolore post-operatorio.
Se usato secondo prescrizione, è anche molto efficace nel trattamento del dolore oncologico o di altri tipi di dolore cronico grave che non rispondono ad altri antidolorifici.
Le applicazioni in ambito medico
Secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità è “impiegato sia in ambito ospedaliero come anestetico per la chirurgia generale, sia in ambito medico per la gestione del dolore oncologico e cronico”. Tuttavia è la sua diffusione illecita a livello globale a rappresentare una crescente preoccupazione per la sanità pubblica.
Rischi da overdose
Secondo il National Institute on Drug Abuse (NIDA) degli Stati Uniti, anche una piccola dose di fentanyl può causare un’overdose fatale. “Anche solo 2 mg di fentanyl, la quantità di pochi granelli di sale, possono essere letali”.
Come altri oppioidi, il fentanyl agisce sulle parti del cervello che controllano la respirazione. Quando una persona assume una dose di fentanyl superiore a quella che il suo corpo può tollerare (overdose), la sua respirazione può rallentare fino a raggiungere livelli pericolosi per la vita.
Droghe adulterate
Alcune persone possono combinare intenzionalmente oppioidi come l’eroina con altre droghe come la metanfetamina, e queste droghe possono essere adulterate con fentanyl. Assumere più di una droga, intenzionalmente o inconsapevolmente, aumenta il rischio di gravi effetti sulla salute o persino di morte.
Negli Usa in aumento i decessi per overdose di fentanyl
Negli ultimi anni, negli Stati Uniti, i decessi per overdose daIl fentanyltra gli adolescenti sono aumentati, nonostante questi ultimi non dichiarino di assumere più droghe illegali. Tale aumento potrebbe essere collegato all’uso di farmaci contraffatti per l’ansia e l’ADHD contenenti fentanyl. Gli adolescenti potrebbero non essere consapevoli della presenza di fentanyl nei farmaci e non rendersi conto della pericolosità delle pillole.
Il piano nazionale di prevenzione
In Italia il 12 marzo 2024 è stato presentato il Piano Nazionale di Prevenzione contro l’uso improprio del fentanyl, una iniziativa del governo italiano volta a contrastare la diffusione e l’abuso di questa sostanza.
Nell’ambito del Piano, a seguito del maxi furto all’ospedale Israelitico di Roma, il Ministero della Salute ha avviato un’ispezione attraverso i propri Uffici di competenza e ha attivato i carabinieri dei Nas.
Nuova circolare dal ministero della Salute
Predisporrà inoltre “una nuova circolare per potenziare ulteriormente i controlli su uso e circolazione impropria di Fentanyl e sulle sue modalità di conservazione e stoccaggio presso le strutture mediche e ospedaliere” in linea appunto “con le azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl”.
La droga degli zombie
Né l'eroina tagliata col fentanyl né il fentanyl da solo sono la 'droga degli zombie'. Si definisce tale una preparazione di eroina o di fentanyl tagliati con la xilazina, anestetico e miorilassante veterinario, al momento utilizzato pochissimo in Italia, ma impiegato invece dal mercato illecito per fare un taglio che dia più potenza alla preparazione ma costi di meno.
La xilazina produce delle ulcere cutanee negli arti superiori e inferiori, soprattutto dove avviene l'iniezione delle preparazioni di strada da eroina. Queste ulcerazioni profonde rendono i consumatori zombie: da qui il nome utilizzato per definire questa droga.