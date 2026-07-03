Cocaina nel carico di platani: 340 chili nel porto di Vado Ligure

Cocaina nel carico di platani: 340 chili intercettati al porto di Vado Ligure
La droga, confezionata in 300 panetti, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro se immessa sul mercato
AGI - Trecentoquaranta chili di cocaina purissima nascosti all'interno di un carico di platani. È il maxi sequestro effettuato nel porto di Vado Ligure dai finanzieri del Comando provinciale di Savona, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova e i funzionari del Reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona.
La sostanza stupefacente era confezionata in 300 panetti e viaggiava in un container proveniente da uno dei maggiori porti colombiani: l'analisi speditiva condotta al momento del controllo ha confermato trattarsi di cocaina. La droga sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore, al dettaglio, stimato intorno ai 120 milioni di euro.
L'operazione è il risultato dell'intensa attività di analisi e controllo sulle rotte commerciali che collegano il Sud America con lo scalo portuale di Vado Ligure, importante crocevia dei flussi commerciali per l'Europa. Il sequestro - spiegano le fiamme gialle - si inserisce "nel quadro di una costante e mirata azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti finalizzata, tra l'altro, a preservare le fasce più deboli della popolazione le quali, di sovente, sono esposte agli effetti nocivi generati da tale fenomeno criminale". Determinante ancora una volta la collaborazione tra la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.