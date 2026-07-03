Caos in aeroporto, tenta di sfregiare tre poliziotti
Caos in aeroporto, tenta di sfregiare tre poliziotti. Arrestato un africano già espulso
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Caos in aeroporto, tenta di sfregiare tre poliziotti. Arrestato un africano già espulso

È successo a Fiumicino. Le accuse: porto abusivo di armi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Un agente con la mano fratturata
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AGI - Tenta di sfuggire al controllo, cerca di sfregiare i poliziotti, li picchia, rompe la mano a uno e causa traumi agli altri due. È successo pochi giorni fa all'aeroporto internazionale di Fiumicino.

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Un ghanese di trent'anni è stato arrestato e trasferito nel carcere di Civitavecchia. Le accuse: porto abusivo di armi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

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Come si è sviluppato il caos

La mattina i poliziotti di pattuglia erano stati allertati dalla centrale operativa che nel Terminal 3, area destinata ai voli internazionali e intercontinentali, un soggetto stava dando fastidio a passeggeri e dipendenti dello scalo. Quando l'hanno visto gli agenti lo hanno subito riconosciuto.

Secondo gli archivi delle forze dell'ordine, infatti, l'africano risultava un soggetto per niente tranquillo, con precedenti di polizia per rapina, porto abusivo di oggetti atti a offendere, lesioni a passeggeri e resistenza a pubblico ufficiale. Fatti commessi dal 2018 a seguito dei quali sono stati emessi decreti di espulsione che evidentemente il ghanese ha ignorato.

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L'aggressione nei bagni della polizia di frontiera

Quindi, evitando di scaldare gli animi, dal terminal 3 il ghanese è stato invitato a seguire gli agenti negli uffici della Polizia di frontiera. Anche lui si sarebbe mostrato calmo. Ha chiesto solo di poter andare in bagno, nei locali adiacenti alla sede di polizia.

Gli agenti lo hanno accompagnato, ma nella toilette l'africano ha scatenato il caos. Da una tasca ha tirato fuori una lametta cercando di sfregiare un poliziotto, ha sferrato colpi agli altri due, bloccato infine solo dall'arrivo dei colleghi. Durante la perquisizione, il ghanese è stato trovato in possesso di una carta di credito intestata a un'altra persona.

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