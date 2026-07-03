Cade aereo nell'Aretino, muore pilota 58enne
Cade aereo ultraleggero nell'Aretino, muore pilota 58enne
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Cade aereo ultraleggero nell'Aretino, muore pilota 58enne

L'incidente è avvenuto stamattina alle 6.30 a Castiglion Fiorentino, ma le cause sono ancora sconosciute
L'aereo precipitato a Castiglion Fiorentino (Arezzo), morto pilota 58enne
Vigili del Fuoco - L'aereo precipitato a Castiglion Fiorentino (Arezzo), morto pilota 58enne
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AGI - Questa mattina incidente aereo a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Un ultraleggero era decollato, intorno alle 6.30, dall'aviosuperficie Serristori e per cause in corso di accertamento, poco dopo il decollo, è caduto a terra. Lo schianto, avvenuto in un campo a poca distanza dal luogo del decollo, non ha lasciato scampo al pilota di 58 anni, deceduto sul posto. Sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno purtroppo potuto solo costatare la morte dell'uomo. Sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia locale.

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