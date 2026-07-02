Il maltempo si sposta al Centro-Sud. Rinviato il Palio di Siena

AGI - Gli amanti del Palio di Provenzano dovranno attendere un giorno in più per veder correre i fantini. Secondo quanto riferito dal Comune di Siena, infatti, le condizioni atmosferiche non permetterebbero l’adeguata sicurezza durante lo svolgimento della gara. La copiosa pioggia caduta nella notte ha di fatto reso totalmente inagibile la pista di tufo in piazza del Campo.
Ma i toscani non sono gli unici italiani per cui non è ancora arrivato il momento di riporre l’ombrello nell’armadio. Le intemperie non smettono di bersagliare il Paese. Dopo le allerte meteo che ieri hanno colpito Emilia-Romagna e Lombardia, ora il maltempo abbandona il Nord Italia per spostarsi verso il Centro della Penisola.
Il cielo poco nuvoloso e le temperature miti che caratterizzeranno le regioni settentrionali in queste ore rappresentano infatti un’eccezione rara.
Instabilità al Centro-Sud e calo delle temperature
Secondo quanto riportato dal Centro Meteo Italiano, nelle prossime ore assisteremo a “un generale calo delle temperature con valori termici che si riporteranno in linea con le medie del periodo o localmente anche poco al di sotto”. Una boccata d’aria dopo il caldo intenso delle scorse giornate, che però porterà nello Stivale una generale instabilità atmosferica, con rovesci che interesseranno specialmente Abruzzo, Marche e Lazio, regioni che dovranno aspettare la serata di domani per un’effettiva schiarita.
Non va meglio al Sud e nelle isole, dove sono previsti acquazzoni o piovaschi tra Molise e Campania che, nel pomeriggio di domani, raggiungeranno anche la Basilicata tirrenica, la Calabria e la Sicilia.
Le previsioni meteo per il weekend di luglio
Aria frizzante e temperature più basse caratterizzeranno quindi il clima di questo primo weekend di luglio. A causare questo calo è una piccola “goccia d'aria fredda” che continua a muoversi sul Mediterraneo centrale, portando sull'Italia condizioni meteo instabili o a tratti perturbate. Successivamente, l'espansione dell'anticiclone di matrice azzorriana favorirà un'evoluzione verso un tempo più asciutto, anche se non mancherà qualche temporale nella prossima settimana.