Civitanova, 62enne ucciso. La fidanzata: 'Mi sono difesa'

AGI - Una lite furiosa, una coltellata al braccio e diversi colpi violenti alla testa. È morto così, dissanguato sul pavimento del suo appartamento, il 62enne Marco Pennesi. Il delitto si è consumato nel pomeriggio in via Matteotti 272, sul lungomare nord di Civitanova Marche.
A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, una famiglia pakistana in affitto nell'appartamento del cugino della vittima, che intorno alle 14:30 hanno udito delle forti urla. Secondo la ricognizione effettuata dal medico legale Antonio Tombolini, proprio quello sarebbe l'orario del decesso. I vicini, non credendo alla versione della fidanzata dell'uomo che sosteneva che Pennesi fosse andato in ospedale, hanno allertato prima il fratello e poi il cugino della vittima. Quest'ultimo, una volta entrato in casa, ha scoperto il corpo senza vita del parente.
La confessione della fidanzata: "Mi sono difesa"
Gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, indagano per omicidio volontario. I sospetti si sono concentrati da subito sulla fidanzata della vittima, Isabella Di Mattia, 33enne originaria di Teramo, che frequenta da poco tempo la casa di Pennesi e risiede a Civitanova Alta. La donna era l'unica persona presente nell'abitazione al momento del delitto, come confermato anche dalle telecamere di sicurezza della zona, che non hanno registrato altri ingressi o uscite dall'edificio.
Trovata in stato di semi-incoscienza e inizialmente incapace di interagire, la trentatreenne è stata trattenuta a lungo in una volante della polizia mentre la scientifica eseguiva i rilievi. Accompagnata in commissariato a tarda ora e assistita dall'avvocato Massimo Pistelli, la donna è stata ascoltata nella notte e ha ammesso di aver colpito il fidanzato, dichiarando: "Mi ha aggredito e mi sono difesa".