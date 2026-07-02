Inchiesta escort, Bastoni non si presenterà all'interrogatorio 

AGI - Alessandro Bastoni non si presenterà all’interrogatorio per il quale era stato convocato dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile per il presunto rapporto sessuale a pagamento avuto con una ragazza di 17 anni nel luglio del 2020.
Bastoni decide di non presentarsi davanti ai pm
La decisione del calciatore dell’Inter è stata presa d’accordo con il suo avvocato Salvatore Scuto dal momento che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e la sostituta Rosaria Stagnaro e agli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle.
La giovane nel corso della sua testimonianza avrebbe detto di non essere mai stata a letto con il calciatore e di non essere stata nemmeno pagata per andare a casa sua dopo la serata nella casa-ufficio della società di organizzazione eventi Ma.De. Milano a Cinisello Balsamo.
Le audizioni di Maldini e Bonifazi
Sempre nella giornata di oggi – giovedì 2 luglio – si sono tenute le audizioni negli uffici della Guardia di finanza di Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, due dei tre calciatori di Serie A citati negli atti d’inchiesta per favoreggiamento della prostituzione legato alla società di organizzazione eventi Ma.De. Milano.
Maldini, attaccante dell’Atalanta, e Bonifazi, difensore centrale del Bologna, sono stati convocati come persone informate sui fatti. Domani invece sarà sentito nelle stesse vesti Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal. Le audizioni si sono svolte nella caserma del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle.
La ragazza ai pm: "Non sono una prostituta"
"Non sono una prostituta e non ho preso soldi da Bastoni", sentita ieri dagli inquirenti, la ragazza ha negato di aver avuto, quando aveva 17 anni nel 2020, un rapporto sessuale a pagamento col calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni.
Le accuse della Procura a Bastoni
La procura di Milano ipotizza che Bastoni abbia avuto un incontro intimo con una ragazza di 17 anni nel giugno del 2020. La giovane però lo ha smentito. A organizzare l’incontro sarebbe stato uno dei collaboratori dell’agenzia di eventi Ma.De. Milano a Cinisello Balsamo al centro degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla magistratura.
I titolari dell’agenzia, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, sono finiti ai domiciliari con l’accusa di sfruttamento della prostituzione nell’aprile scorso. I due avrebbero assicurato ad alcuni calciatori un "pacchetto tutto compreso" con serate in locali di lusso, escort e gas esilarante.