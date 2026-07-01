Medicina: online la piattaforma per prepararsi al semestre filtro

AGI - E' online la piattaforma www.semestreaperto-medodovet.it dedicata alla preparazione degli studenti del semestre aperto, il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui), in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur), e realizzata tramite il Consorzio interuniversitario Cisia, lo strumento - spiega una nota - è completamente gratuito e pensato per affiancare le lezioni universitarie e le attività predisposte dagli atenei.
La piattaforma sostiene gli studenti nel percorso di preparazione, mettendo a disposizione contenuti didattici, strumenti di autovalutazione e simulazioni d'esame.
I programmi
Sul sito sono già disponibili esercizi e verifiche relativi ai programmi di chimica, fisica e biologia della scuola secondaria di secondo grado, strumenti pensati per consentire agli studenti di autovalutare e consolidare le conoscenze in ingresso prima dell'avvio del Semestre aperto. Su questi stessi programmi, saranno caricati a breve anche moduli formativi.
Con l'inizio del semestre aperto, ricorda il Mur, gli studenti avranno a disposizione esercitazioni sui Syllabus di biologia, fisica, chimica e propedeutica biochimica per l'anno accademico 2026/2027, finalizzati a verificare il livello di apprendimento degli argomenti contenuti nelle diverse unità didattiche oggetto delle lezioni. Sarà infine possibile svolgere simulazioni degli esami di profitto che si svolgeranno al termine del semestre, sia in termini di quantità e tipologia di domande somministrate, sia di durata della prova.
L'iniziativa, conclude la nota, "conferma l'impegno condiviso di Mur e Crui nel mettere a disposizione degli studenti strumenti concreti, accessibili, gratuiti e di elevata qualità". La piattaforma si affianca ad altri strumenti già a disposizione come quelli predisposti dal progetto Mood, già attivo dal 2024 e promosso dalle Conferenze permanenti dei Corsi di laurea magistrale in medicina e odontoiatria. L'obiettivo comune di queste iniziative è mettere a disposizione una molteplicità di strumenti in grado di sostenere una preparazione graduale e consapevole da parte degli studenti, accompagnandoli in una fase cruciale del percorso di orientamento e di formazione universitaria.