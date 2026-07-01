Caldo estremo e temporali: allerta in Emilia Romagna e Lombardia

AGI - Un doppio stato di allerta scuote l'Emilia-Romagna. La giornata di oggi, caratterizzata dal bollino arancione diramato dalla Protezione civile e Arpae a causa delle temperature estreme (il termometro potrebbe raggiungere i 36 gradi) sarà accompagnata da un'allerta gialla per temporali su gran parte del territorio. Nel corso della giornata sono attese piogge intense che nelle prossime 48 ore interesseranno la regione, esponendola al rischio di allagamenti e criticità idrauliche. L’attenzione è concentrata soprattutto sulle aree collinari e montane della zona, dove non si escludono frane, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili superamenti della soglia 1. Allerta gialla anche per temporali a Bologna, Ferrara e Ravenna e per lo stato del mare lungo la costa romagnola, tra Ravenna e Rimini, dove è previsto mare molto mosso e localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.
Le misure di sicurezza a Milano e il rischio downburst
Intanto in Lombardia, il Comune di Milano ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per l'intera giornata. L’invito alla popolazione è quello di evitare aree alberate e giardini pubblici fino al termine dell'allerta. Una decisione presa per evitare il rischio di downburst, un fenomeno meteorologico caratterizzato da violente raffiche di vento discendenti generate dai temporali, capaci di raggiungere velocità molto elevate e provocare la caduta di alberi, rami e strutture leggere in pochi minuti.
Il cedimento dell'anticiclone africano e le previsioni per luglio
Ma dopo il caldo asfittico di questi giorni, tutto lo Stivale si prepara al cattivo tempo. La lunga fase dominata dall'anticiclone africano sembra infatti aver lasciato il passo ad un’instabilità atmosferica destinata ad aumentare. “Merito” dell’ingresso di aria più fresca in quota dopo la lunga fase dominata dalle alte temperature, che porterà venti e temporali improvvisi che daranno respiro alla Penisola. È generalmente un luglio all’insegna di un clima più fresco quello annunciato dal Centro Meteo Italiano, che arriverà grazie a un robusto anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico e una piccola saccatura in transito sull'Europa centrale.
L'arrivo della goccia fredda e il calo termico nazionale
Nelle prossime ore, secondo gli esperti del Centro meteo “si staccherà una goccia d'aria più fresca in quota che si dirigerà verso il Mediterraneo centrale”. Un cambiamento che porterà dal pomeriggio di oggi piogge anche sulle zone interne del Centro, che in serata si concentreranno specialmente sulle coste adriatiche. Il maltempo non risparmierà però neanche le isole e il Sud, dove l’instabilità si concentrerà nello specifico su Molise e alta Puglia. In questo quadro, la colonnina di mercurio registrerà temperature in generale diminuzione da Nord a Sud, che rinfrescheranno l’estate degli italiani.