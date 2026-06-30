Reggui Emilia: pizzaiolo ucciso, un arresto

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AGI - La polizia a Reggio Emilia ha arrestato dopo ore di ricerche, intorno alle 2 di questa mattina, l'uomo che per gli inquirenti ha accoltellato a morte Raffaele Stipa, 60 anni, titolare della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia nel capoluogo di provincia emiliano, ferendo anche la sorella Antonella, intervenuta per difendere il pizzaiolo.
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Reggio Emilia, arrestato il presunto killer del pizzaiolo
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L'uomo è stato rintracciato ancora nella zona sud della città. Cliente abituale del locale, l'omicida, secondo le prime ricostruzioni, era entrato nella pizzeria chiedendo una pizza gratis, ma Stipa gliela aveva negata, ricordando di aver già offerto in passato delle consumazioni. A quel punto l'uomo, per gli inquirenti, ha estratto un coltello colpendo mortalmente il pizzaiolo.
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