Caldo: tregua vicina. Domani 21 bollini rossi, giovedì solo due

AGI - L'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute conferma l'attesa, imminente prima tregua del grande caldo che sta interessando l'Italia.
Caldo già in attenuazione
Le citta' da "bollino rosso" (allerta di livello 3, il più alto) che oggi sono 25, scenderanno a 21 domani (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia e Verona) e ad appena due dopodomani, giovedì 2 luglio (Catania e Reggio Calabria).
"Bollino arancione" (allerta di livello 2) domani a Reggio Calabria e dopodomani a Messina.
Le temperature percepite domani faranno registrare ancora picchi di 37 a Bologna, Latina e Verona e di 36 ad Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Frosinone, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma e Venezia. Giovedi' sensibile calo, con picchi di temperature percepite (36) solo a Catania e Reggio Calabria.
Come ricorda il ministero della Salute, l'allerta di livello 3 scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".