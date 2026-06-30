Bari, un 38enne è stato ucciso mentre era in bicicletta

AGI - Omicidio a Bari. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina in via De Marinis, nel quartiere Carbonara del capoluogo pugliese.
Arrestato l'autore dell'omicidio a Bari
L’uomo era in bici quando è stato raggiunto da almeno un colpo d’arma da fuoco che non gli ha lasciato scampo. L'autore dell’omicidio è stato arrestato dopo poco, mentre stava raggiungendo la Questura per costituirsi.
Eplosi almeno quattro colpi di arma da fuoco
Da quanto si apprende, sono stati esplosi almeno quattro colpi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari intervenuti hanno solo potuto constatare il decesso.
Indagano i carabinieri
Sul caso indagano i carabinieri, e in via De Marinis è arrivata anche la pm di turno Larissa Catella con il procuratore aggiunto Stefano Milto De Nozza. Presente anche la polizia di Stato con personale della squadra mobile.
"Nessun legame con la criminalità organizzata"
Per gli inquirenti il delitto non ha a che fare con la criminalità organizzata. Secondo i primi rilievi, il 38enne è stato colpito dai proiettili soprattutto alla testa. Sull’asfalto i carabinieri hanno repertato quattro bossoli, calibro ancora in fase di accertamento; almeno tre dei colpi esplosi sarebbero andati a segno, non lasciando scampo all’uomo, deceduto sul posto.
La dinamica dell'agguato
L'omicida ha raggiunto la vittima in bici a bordo di una moto di grossa cilindrata, aprendo il fuoco da distanza ravvicinata per poi allontanarsi rapidamente. La strada è stata immediatamente transennata.
Un autobus dell’Amtab, che stava sopraggiungendo proprio lungo via De Marinis, è stato deviato per consentire le operazioni delle forze dell’ordine e mettere in sicurezza l’area. Numerosi residenti e passanti si sono fermati dietro le transenne, richiamati dall’arrivo dei mezzi di soccorso e dal dispiegamento di militari.
Determinante per le indagini potrebbe rivelarsi l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che gli investigatori stanno acquisendo. Da chiarire il movente dell'agguato.