Esplode pompa del cloro in piscina: 4 bimbi feriti nel Frusinate

AGI - Quattro bambini sono rimasti feriti in seguito all'esplosione di una pompa dell'impianto di igienizzazione della piscina di un centro estivo a Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, la detonazione sarebbe partita dall'impianto di trattamento del cloro, coinvolgendo i piccoli presenti nell'area della piscina.
L'intervento dei soccorsi e i bambini feriti
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Boville Ernica e il personale del 118. I soccorsi sono stati attivati in due fasi. Nel primo intervento due ambulanze e un'auto medica hanno trasportato i quattro bambini, tutti in codice giallo, ai pronto soccorso degli ospedali "Fabrizio Spaziani" di Frosinone e "Santissima Trinità" di Sora.
Controlli sanitari e indagini in corso
Successivamente è stato disposto l'invio di un'ulteriore ambulanza da Arpino e di un'auto medica da Isola del Liri per sottoporre a valutazione sanitaria anche gli altri bambini presenti nel centro estivo. Sono in corso le verifiche dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le cause dell'esplosione.