Ondata di calore: due anziani muoiono a Genova

AGI - Un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, entrambi ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti per le conseguenze legate all'ondata di calore che sta investendo la città da circa una settimana.
I due casi clinici e i malori fatali
L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi, e un forte stato di disidratazione. La donna era arrivata oggi sempre al pronto soccorso del San Martino già in arresto cardiaco: si era sentita male di rientro dalla spiaggia, a Pieve Ligure. In entrambi i casi le alte temperature hanno provocato malori e ipertermia risultate poi fatali.
Tragedia in Francia: morte due gemelle di 15 mesi
In Francia, reduce da un'ondata di calore record, due gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione a Beuvrages, vicino a Valenciennes, nel Nord. I genitori sono stati arrestati dopo i primi accertamenti sui corpi delle piccole. Gli altri figli della coppia, di 3, 4, 5 e 6 anni, sono stati ricoverati in ospedale per disidratazione, ma non sono in pericolo di vita, ha aggiunto una fonte vicina alle indagini.
I soccorsi e i primi rilievi della polizia
I genitori hanno allertato i servizi di emergenza oggi a mezzogiorno. Secondo una fonte della polizia, le due bambine di 15 mesi sono state trovate morte nei loro letti alle 13:30. Presentavano rigidità cadaverica, ha affermato la fonte, suggerendo la disidratazione come causa del decesso.
Dopo diversi giorni classificati come zona rossa per ondata di calore la scorsa settimana, il Nord è oggi zona verde per Météo-France, dopo un netto calo delle temperature.