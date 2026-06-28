Comunicato del direttore di AGI

AGI - "In merito alle accuse denigratorie e ai fantasiosi retroscena rivolti contro la direzione di Agi, diffusi in questi giorni da alcune testate e rilanciati da diversi esponenti politici", il direttore dell’Agenzia Italia, Rita Lofano, precisa che "sono del tutto privi di fondamento. Il contestato spostamento di un redattore dal servizio Politico agli Esteri rientra in un piano più ampio di cambiamenti, realizzato peraltro con il medesimo ordine di servizio, e risponde puramente a esigenze di organizzazione del lavoro. La decisione, dunque, non è in alcun modo dettata da ‘ragioni’ o ‘pressioni’ esterne ma semplicemente dalle valutazioni della direzione, a cui il Contratto assegna proprio questa prerogativa. Oltre a essere offensivo, sarebbe gravissimo impedire l’autonomia del direttore responsabile e le sue libere scelte in nome di una narrazione che non trova alcuna consistenza reale. Per questo tutelerò la mia reputazione e quella di Agi in tutte le sedi adeguate".