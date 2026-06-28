Auto si schianta contro un albero, 18enne muore nell'incidente

AGI - E' di un morto e due feriti, tutti giovanissimi, il bilancio di un grave incidente della strada avvenuto la notte scorsa nel centro abitato di Cutro, nel Crotonese. La vittima, Salvatore Lukanov, aveva compiuto da un mese 18 anni, i due feriti sono un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 20 anni che viaggiavano insieme a lui a bordo di una Volkswagen Golf che il diciottenne guidava senza aver ancora conseguito la patente ma con il solo foglio rosa.
La ricostruzione
Secondo una prima ricostruzione i tre giovani stavano rientrando a casa intorno alle 3 del mattino percorrendo via Nazionale, l'arteria principale di Cutro, quando l'auto, per cause che dovranno essere accertate, è andata a sbattere contro un albero che si trovava sul ciglio della strada recidendolo di netto.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori per poter estrarre il corpo del diciottenne dalla vettura completamente accartocciata.
Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del diciottenne mentre i due ragazzi feriti sono stati trasportati all'ospedale civile di Crotone dove sono state loro riscontrate fratture in diverse parti del corpo anche se non versano in pericolo di vita.