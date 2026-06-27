Triplice omicidio a Roma, uccisi padre, madre e figlia
Roma, uccisi a coltellate padre, madre e una figlia. Killer in fuga [VIDEO]
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Roma, uccisi a coltellate padre, madre e una figlia. Killer in fuga [VIDEO]

Il triplice omicidio in via Pineta Sacchetti. Ferito, ma non grave, un figlio minorenne della coppia
Roma, uccisi a coltellate padre, madre e una figlia
Francesco Fotia / AGF - Evidenti macchie di sangue rimaste sull'asfalto davanti all'abitazione di via Montiglio
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AGI - Triplice omicidio in via Montiglio, quartiere Aurelio di Roma, nella tarda serata di venerdì 26 giugno. Padre, madre e una figlia di sei anni sono stati uccisi a coltellate. Il killer è fuggito.

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Un altro minorenne figlio della coppia è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita: trasportato in ospedale, è stato trovato all'esterno dell'abitazione.

Roma, uccisi a coltellate padre, madre e una figlia. Killer in fuga
Francesco Fotia /AGF - Altro sangue lasciato sul cassonetto dell'immondizia

Le vittime di questa strage familiare sarebbero tutte originarie del Bangladesh: su nessuno gravavano precedenti penali. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile e gli esperti della Polizia Scientifica.

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