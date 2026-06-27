Triplice omicidio a Roma, uccisi padre, madre e figlia

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AGI - Triplice omicidio in via Montiglio, quartiere Aurelio di Roma, nella tarda serata di venerdì 26 giugno. Padre, madre e una figlia di sei anni sono stati uccisi a coltellate. Il killer è fuggito.
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Un altro minorenne figlio della coppia è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita: trasportato in ospedale, è stato trovato all'esterno dell'abitazione.
Le vittime di questa strage familiare sarebbero tutte originarie del Bangladesh: su nessuno gravavano precedenti penali. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile e gli esperti della Polizia Scientifica.
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