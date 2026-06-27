Nel Veneziano arriva Flipper, il cane-robot che fa il bagnino

AGI - E' stato ribattezzato amichevolmente Flipper. E' ancora un po' impacciato nei movimenti ma vederlo al lavoro nelle ore più calde, quando camminare sulla sabbia rovente è quasi impossibile, è un sogno per molti bagnini. Nella spiaggia di Ponente, a Caorle, nel Veneziano, stamattina c'era chi lo fotografava, chi lo seguiva con lo sguardo incredulo, chi lo "sfidava" per vedere se davvero riusciva ad evitare gli ostacoli e addirittura chi l'ha vestito con una canotta gialla da bagnino.
L'idea è di Denis Varriale, tecnico elettronico di formazione e storico bagnino e gestore di uno stabilimento balneare, che stanco dei "soliti" droni e apparecchi elettronici ha ben pensato di spingersi un po' più in là, arruolando tra il personale un cane robot per accompagnare i clienti agli ombrelloni. "In questi giorni si toccano i 40 gradi - ha spiegato all'AGI - Flipper può aiutare moltissimo i miei bagnini a risparmiare energie e a tutelare la salute. Ovviamente è un supporto, non sostituisce i bagnini ma di sicuro evita continui spostamenti sotto il sole, soprattutto durante gli orari di pausa e di maggior caldo".
Controllo e funzionalità del cane robot
Il cane robot, ovviamente, non è autonomo ma è comandato da remoto dallo stesso Varriale che lo manovra dal suo ufficio grazie ad una rete Wi-Fi implementata per permettere una maggiore precisione nei movimenti. Oltre a muoversi nella sabbia, salire e scendere scale ed evitare gli ostacoli rimanda in tempo reale suoni e immagini, cosa che permette anche di dialogare con i turisti.
Interazione e lingue disponibili
Per le lingue, poi, nessun problema: basta scaricare gli aggiornamenti e Flipper è in grado di parlare tutte le lingue necessarie ad interagire con turisti provenienti da tutto il mondo.
Test e utilizzo sulla spiaggia
"Nei primi test Flipper ha già accompagnato alcuni turisti fino all'ombrellone a più di 200 metri di distanza, e non ci sono stati problemi. Inoltre può anche monitorare eventuali presenze sospette, come ladri o venditori abusivi. L'idea è nata per il monitoraggio ed evitare inutili affaticamenti dei miei bagnini soprattutto nelle ore più calde. Per ora è solo una iniziativa personale e sperimentale, ma i test stanno andando molto bene. I turisti poi, sono davvero divertiti da questa novità" ha concluso Varriale.