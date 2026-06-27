Donna morta nell'Imperiese, confessa il compagno

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AGI - Una donna di circa cinquant'anni è stata trovata morta nella sua casa di Ceriana, nell'Imperiese. Il compagno si è costituito, raccontando ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. La notizia è rimbalzata sui media online locali, secondo cui il femminicidio risalirebbe alla serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata una lite tra i due a portare alla tragedia. La coppia viveva in una casa in mezzo al bosco di Ceriana, ora sotto sequestro. La ricostruzione del delitto è ancora al vaglio dei carabinieri.
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