Donna morta nell'Imperiese, confessa il compagno
Femminicidio nell'Imperiese, soffoca la compagna con un cuscino e confessa
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Femminicidio nell'Imperiese, soffoca la compagna con un cuscino e confessa

Il delitto è avvenuto a Ceriana, la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri
Carabinieri
Nicola Marfisi / AGF - Carabinieri
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AGI - Una donna di circa cinquant'anni è stata trovata morta nella sua casa di Ceriana, nell'Imperiese. Il compagno si è costituito, raccontando ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. La notizia è rimbalzata sui media online locali, secondo cui il femminicidio risalirebbe alla serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata una lite tra i due a portare alla tragedia. La coppia viveva in una casa in mezzo al bosco di Ceriana, ora sotto sequestro. La ricostruzione del delitto è ancora al vaglio dei carabinieri.

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