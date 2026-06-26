Un'auto si ribalta a Foggia, tre morti all'alba

AGI - Tre persone, due uomini e una donna di circa trent'anni, hanno perso la vita all'alba di oggi in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 89, la direttrice che collega Foggia a Manfredonia.
Il drammatico sinistro si è consumato all'altezza del chilometro 178+300, nei pressi della località Santa Lucia. Per cause ancora in corso di accertamento, la Opel Corsa su cui viaggiavano le tre vittime è improvvisamente uscita fuori strada, ribaltandosi. Il violento impatto è risultato fatale: i tre occupanti del veicolo sono deceduti sul colpo.
Intervento dei soccorsi
Sul luogo dell'incidente è tempestivamente intervenuto il personale sanitario del 118, giunto con un'ambulanza e un mezzo di elisoccorso, insieme ai Carabinieri. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia hanno provveduto a estrarre i corpi dalle lamiere della vettura e a mettere in sicurezza l'intera area interessata.
Accertamenti in corso
Al momento non sono ancora state rese note le generalità delle tre vittime. I Carabinieri stanno eseguendo i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le salme sono state poste a disposizione del magistrato di turno.