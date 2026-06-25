Milano, fermato un 19enne per l'omicidio dell'interprete

AGI - Svolta nell' omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l' interprete di conferenza di 60 anni ucciso nel suo appartamento in via Nino Oxilia a Milano. I carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia Duomo, coordinati dalla procura ordinaria, hanno eseguito nella notte tra lunedì e martedì un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 19enne italiano di origini nordafricane. È ritenuto essere il presunto autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno.
Ritrovamento dell'Ipad air
Gli investigatori dell'Arma hanno ritrovato nella disponibilità del 19enne l'Ipad air sottratto nell'appartamento della vittima successivamente all'aggressione. Inoltre, è stato individuato un 17enne marocchino che, nel giorno dell'omicidio, era in compagnia del 19enne e la cui posizione è al vaglio della procura dei minori.
Convalida del fermo
Il fermo è stato convalidato a seguito di udienza di convalida nella mattinata di mercoledì 24 giugno.