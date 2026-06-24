Il gioco da tavolo passa sotto l’ombrellone

AGI - Il gioco da tavolo sotto l’ombrellone convince, o almeno questo suggerisce l’accordo tra la Giochi Uniti (azienda partenopea leader del gioco da tavolo in Italia) e la Sunlight Animation, agenzia di animazione turistica presente in oltre quindici villaggi su tutto il territorio nazionale. Si tratta, infatti, del terzo anno consecutivo in cui Giochi Uniti grazie al suo impegno porta il gioco da tavolo nei villaggi turistici italiani.
Un’operazione non solo commerciale ma anche di sensibilizzazione verso il gioco, come conferma il direttore operativo Stefano De Carolis: «Il villaggio turistico è il luogo ideale per far scoprire il gioco da tavolo a chi non lo frequenta abitualmente. In vacanza le persone hanno tempo, voglia di stare insieme e curiosità verso esperienze nuove: portare i nostri titoli in quel contesto significa intercettare famiglie e gruppi di amici nel momento in cui sono più disposti a sedersi attorno a un tavolo. Per noi è un investimento sul lungo periodo, perché chi prova un gioco in vacanza spesso lo cerca poi una volta tornato a casa».
«Il gioco da tavolo, in fondo, è una scusa per fare la cosa più rara oggi: stare seduti gli uni di fronte agli altri, guardarsi in faccia, parlare senza uno schermo in mezzo», continua De Carolis. «Nel villaggio turistico questo accade naturalmente, perché la vacanza abbassa le difese e restituisce alle persone il tempo che durante l'anno non trovano mai. Quello che ci interessa non è soltanto far conoscere i nostri titoli, ma far vivere alle famiglie un'ora in cui nessuno guarda il telefono e tutti, dal bambino al nonno, contano davvero allo stesso modo intorno al tavolo. La nostra speranza è che quella sensazione non resti confinata alla settimana di ferie: che la scatola torni a casa nella valigia come il souvenir più gradito e che quel sedersi insieme diventi un’abitudine anche tra le mura domestiche, quando la routine prova a riprendersi tutto lo spazio».
Giochi per tutti nei villaggi
Giochi Uniti presenterà nei villaggi serviti dalla Sunlight Animation una serie di blockbuster del suo catalogo pensati appositamente per essere facilmente giocati in occasioni del genere. «Abbiamo selezionato titoli immediati, dalle regole accessibili e adatti anche a chi si avvicina per la prima volta, senza rinunciare alla profondità che li ha resi dei classici. Sono giochi che si spiegano in pochi minuti e che funzionano tanto con i bambini quanto con gli adulti, perché l'obiettivo è far divertire tavolate eterogenee per età ed esperienza», aggiunge De Carolis.
La partnership estiva
Viva la soddisfazione del partner di questa stagione estiva. «Per noi della Sunlight Animation è un grandissimo piacere unire le forze con una realtà così importante nel mondo dei giochi da tavolo», dichiara Marcello Ammendola, responsabile delle comunicazioni dell’agenzia. «Siamo sicuri che questa partnership renderà la nostra offerta ancora più speciale, regalando a grandi e piccoli tantissimi momenti di puro e sano divertimento», conclude.