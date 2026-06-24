Rai: Federica Sciarelli lascia 'Chi l'ha visto?' dopo 22 anni

AGI - Uno dei volti storici della Rai potrebbe abbandonare il Servizio Pubblico. In un comunicato, l'azienda di Stato comunica: "Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni": lo riferisce la Rai in una nota in cui conferma le indiscrezioni sull'addio della giornalista allo storico programma Rai che conduce dal 2004.
"Parallelamente - prosegue infatti la nota - sono in corso riflessioni anche su 'Chi l'ha visto?', programma di cui Sciarelli è da oltre vent'anni il volto di riferimento e centrale nell'offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l'eredità".
Una carriera in Rai iniziata nel 1987
Federica Sciarelli, 67 anni, ha iniziato nel 1987 la carriera giornalistica in Rai al Tg3, sotto la direzione di Sandro Curzi: viene assegnata alla redazione politica (è tra le prime donne con questo incarico in un telegiornale) dove rimarrà fino all'esperienza in Rete. Nello stesso anno lavora nella prima puntata della trasmissione Samarcanda, ha condotto l’edizione delle 22.30 e poi quella delle 19 del Tg3. Dal 2004 ha raccolto l’eredità di Daniela Poggi alla conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ e dal 2009 è diventata anche autrice del programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 dal 30 aprile 1989, il sesto programma trasmesso sul terzo canale della Rai in quanto a longevità.