Meteo: fine giugno rovente, temperature fino a 40 gradi

AGI - Stabilità e caldo intenso in Italia, con temperature anche di 6-8 gradi sopra media soprattutto al Centro-Nord. Ma delle infiltrazioni di aria fresca in quota portano allo sviluppo di temporali pomeridiani, localmente anche intensi, soprattutto su Alpi e Appennino con locali sconfinamento verso pianure e coste delle regioni tirreniche. Prossimi giorni con poche variazioni, anche se con lieve attenuazione dell'instabilità pomeridiana a causa di un graduale spostamento verso est dei massimi di pressione in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un'intensificazione del caldo dal weekend a causa del movimento della bolla calda dall'Europa occidentale verso l'Europa centro-orientale.
Il picco del caldo sull'Italia atteso per i primi giorni della prossima settimana, gli ultimi giorni di giugno, con possibili punte anche di +40 C su Pianura Padana, zone interne della Sardegna e settori interni del medio versante tirrenico. Possibile invece una lieve e graduale attenuazione del caldo con l'arrivo di luglio.
Previsioni meteo per oggi
AL NORD Al mattino molti addensamenti specie sulla Pianura Padana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con locali sconfinamenti, invariato altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite da est.
AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne ed in movimento sulle pianure del versante tirrenico, localmente fin sulle coste, soleggiato sul versante adriatico. Migliora dalla serata con schiarite dai quadranti orientali.
AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle zone interne e in movimento verso le pianure del versante tirrenico, localmente fin sulle coste specie del Cilento e della Calabria. Tra serata e nottata torna la stabilità con schiarite, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta l'Italia.
Previsioni meteo per domani
AL NORD Al mattino cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio marcata instabilità su Alpi e Prealpi con temporali sparsi; più stabile sull'Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni sui settori alpini, migliora altrove con cieli poco nuvolosi.
AL CENTRO Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio forte instabilità sulle zone interne delle regioni tirreniche, sereno altrove. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio rovesci diffusi sulla Basilicata, acquazzoni sparsi su Campania e Calabria, isolati su Puglia e Sicilia. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo al centro, stazionarie o in rialzo altrove; massime stabili o in lieve aumento da nord a sud.