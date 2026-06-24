IISG promuove nuova alleanza accademica tra Italia e Germania

AGI - L'accordo firmato il 23 giugno tra la Humboldt-Universitat zu Berlin, l'Universita' per Stranieri di Perugia e l'Istituto Italiano di Studi Germanici rappresenta un nuovo tassello nel rafforzamento delle relazioni culturali e scientifiche tra Italia e Germania e si inserisce nel più ampio quadro del rilancio della cooperazione bilaterale promosso dal Piano d'Azione italo-tedesco. L'intesa nasce dalla convinzione condivisa che la lingua, la cultura e la formazione costituiscano strumenti essenziali della diplomazia contemporanea. In una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti geopolitici e da una crescente volatilita' delle relazioni internazionali, la costruzione di legami culturali e accademici di lungo periodo assume infatti un valore strategico per consolidare la comprensione reciproca tra societa' europee e rafforzare la resilienza delle relazioni tra Stati.
L'italiano e il tedesco non rappresentano soltanto veicoli di comunicazione, ma autentici strumenti di integrazione culturale, scientifica e civile. Attraverso lo studio delle lingue e delle rispettive culture si sviluppano competenze, reti di collaborazione e forme di conoscenza reciproca che contribuiscono a dare continuita' ai rapporti tra i due Paesi al di la' delle contingenze politiche e delle oscillazioni del contesto internazionale.L'accordo valorizza questa prospettiva attraverso la promozione della mobilita' di studiosi e ricercatori, l'attivazione di insegnamenti congiunti, la realizzazione di attivita' di ricerca comuni e la sperimentazione di nuove forme di trasferimento della conoscenza. Particolare attenzione sara' dedicata alla formazione delle nuove generazioni di studenti e ricercatori, chiamati a operare in un contesto europeo sempre piu' interconnesso.La Humboldt-Universitat zu Berlin, una delle principali universita' europee e punto di riferimento internazionale per gli studi umanistici e linguistici, è stata individuata dall'Universita' per Stranieri di Perugia e dall'Istituto Italiano di Studi Germanici come partner strategico per lo sviluppo di una collaborazione stabile e strutturata nel tempo. La scelta riflette la volonta' delle due istituzioni italiane di investire in un rapporto di lungo periodo fondato sulla qualita' della ricerca, sull'eccellenza della didattica e sulla comune attenzione ai temi della cooperazione culturale europea. L'intesa prevede infatti un orizzonte pluriennale e si propone di creare una piattaforma permanente di collaborazione tra le tre istituzioni, capace di generare nuove opportunita' di ricerca, insegnamento e mobilita' accademica. In questo senso, l'accordo non rappresenta un punto di arrivo, ma l'avvio di un percorso destinato a rafforzare ulteriormente il dialogo italo-tedesco attraverso la cultura, la conoscenza e la formazione. In un momento in cui l'Europa e' chiamata a confrontarsi con sfide politiche, economiche e sociali sempre piu' complesse, la cooperazione tra universita' e istituzioni di ricerca si conferma uno degli strumenti piu' efficaci per costruire relazioni durature, favorire la circolazione delle idee e promuovere una cittadinanza europea fondata sul dialogo e sulla reciproca comprensione.