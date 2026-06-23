Napoli, 21enne incensurato ucciso davanti casa
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Napoli, 21enne incensurato ucciso davanti casa

Omicidio nel quartiere di Miano, storica roccaforte del clan Lo Russo, negli ultimi anni decimato da arresti e pentimenti
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AGI - Omicidio a Napoli la notte scorsa. Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, è stato ucciso da un proiettile che lo ha raggiunto al torace davanti la sua abitazione, in via Caprera 14, nel quartiere di Miano, storica roccaforte del clan Lo Russo che negli ultimi anni è stato decimato da arresti e pentimenti, lasciando spazio ad altre cosche. Il colpo, secondo prime ricostruzioni, è stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata.

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Il giovane è deceduto al Cardarelli di Napoli

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Portato all'ospedale Cardarelli, il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Indagini affidate ai carabinieri del nucleo operativo Stella. Dinamica e matrice dell'omicidio ancora da chiarire.

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