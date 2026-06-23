Caldo: giugno verso un nuovo record di temperature

AGI - Dopo il secondo maggio più caldo di sempre, anche giugno si candida a toccare punte di caldo estremo. Con temperature tra i 30 e i 38 gradi, e picchi fino ai 40, il giugno 2026 pare abbia intenzione di seguire il passo del giugno 2025, quando secondo ISAC-CNR la temperatura media nazionale registrò un +3,02 C rispetto alla norma, facendone il secondo giugno più caldo mai osservato dopo il 2003. L'anomalia risultò più severa al Nord, con +3,38 C, ma interessò tutto il Paese con valori di +3,00 C al Centro e +2,78 C al Sud.
Caldo di notte
Le anomalie - come sta avvenendo anche per giugno 2026 - non riguardarono solo le temperature medie: furono registrate deviazioni significative anche per le temperature minime e massime, con notti molto più calde del normale e giornate in cui le massime superarono diffusamente la soglia dei 40 C al Centro-Sud. E non c'è da sperare che le cose migliorino a breve: il Climate Prediction Center della NOAA statunitense ha chiarito che già a maggio si sono sviluppate le condizioni del famigerato El Nino, come dimostrato dalle temperature superficiali del mare (SST) superiori alla media nell'Oceano Pacifico equatoriale centro-orientale, facendo temere che le temperature si innalzeranno ulteriormente nei prossimi mesi.