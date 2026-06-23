Caldo: oggi bollino rosso in 15 città, domani in 16 

AGI - Italia nella morsa del grande caldo: sono 15 le città da bollino rosso per la giornata di oggi: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. L'ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute indica che domani saliranno a 16 con l'aggiunta di Latina.
Stesso caldo fino a fine mese
Allerta di livello arancione (livello 2) oggi a Bari e Latina, domani ancora a Bari. L'allerta di livello 3, come ricorda il ministero, scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".
L'Italia resta sotto il dominio di un robusto anticiclone esteso tra Mediterraneo ed Europa. Le temperature si mantengono ben oltre le medie stagionali, con punte fino a +37/+38 C sulle pianure settentrionali, nelle aree interne del Centro e sulla Sardegna. Nonostante la prevalenza di sole e stabilità, nel corso delle ore pomeridiane saranno ancora possibili temporali di calore su Alpi, Prealpi, Appennino e zone interne del Centro-Sud, localmente con sconfinamenti verso le aree limitrofe.
Nei prossimi giorni sono attese poche variazioni: caldo ancora protagonista e alta pressione dominante, anche se l'instabilità pomeridiana tenderà gradualmente ad attenuarsi nella seconda parte della settimana. Gli ultimi giorni di giugno potrebbero quindi trascorrere con tempo più stabile, sole prevalente e temperature ancora sopra media, chiudendo il mese con una fase pienamente estiva.