Studente disabile ustionato sul treno, spunta l'ipotesi bullismo
Studente disabile ustionato sul treno, spunta l'ipotesi di bullismo
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Studente disabile ustionato sul treno, spunta l'ipotesi di bullismo

E' accaduto giovedì scorso. Alcuni minorenni avrebbero verasato del gel igienizzante sui vestiti del ragazzo e acceso il fuoco con un accendino
Pronto soccorso, ambulanza
ANDREAS SOLARO / AFP - Pronto soccorso, ambulanza
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AGI - Uno scherzo finito male o un atto di bullismo: sono queste le ipotesi investigative per l'episodio in cui uno studente disabile di 17 anni è stato ustionato da una fiammata sul treno-Roma-Viterbo. Il caso risale a giovedì scorso e si sta indagando per chiarire le responsabilità del gesto.

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Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stato medicato per le ustioni riportate e dimesso con una prognosi di 20 giorni.

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La ricostruzione

Il 17enne, residente nella provincia di Roma e affetto da una grave disabilità, frequenta un istituto superiore nel Viterbese. Secondo una prima ricostruzione, alcuni minorenni avrebbero maneggiato del gel igienizzante e parte del liquido sarebbe finita sugli abiti del 17enne. Un coetaneo avrebbe quindi azionato un accendino, provocando l'incendio dei vestiti del ragazzo.

La polizia sta verificando se la vittima conoscesse gli altri giovani presenti sul convoglio o se possa essere stata presa di mira proprio a causa della sua disabilità. Sono già stati ascoltati diversi testimoni, tra cui l'agente fuori servizio che è intervenuto per spegnere le fiamme, proteggere il ragazzo e fermare il presunto autore del gesto. Il treno è stato fermato alla stazione di Vetralla per permettere i soccorsi.

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