Incidente Ceriale, nuovo video shock: passeggero vola all'estero

AGI - Aveva suscitato rabbia e indignazione dopo aver postato un video in cui si riprendeva ridendo subito dopo l'incidente che aveva ucciso una ragazza di 23 anni, Sofia Barbieri, lo scorso 20 giugno. Ora il giovane cittadino marocchino di Pietra Ligure torna a far discutere dopo aver postato un altro video, stavolta mentre è in partenza per l'estero. Il ragazzo era passeggero dell'auto che ha travolto a Ceriale (Savona) lo scooter su cui viaggiavano Sofia e una sua amica.
Le frasi shock sul posto del sinistro e le minacce
Il giovane (che non guidava e che non è indagato) aveva ripreso sé stesso subito dopo l'incidente, mentre sul posto portavano i soccorsi, che pronunciava frasi come "questa è morta", "un mese senza lavoro, ci danno tentato omicidio" e ancora "stanotte abbiamo rotto tutto". Dopo quel video, che ha subito scatenato rabbia e dolore, il ragazzo era stato anche minacciato sotto la sua abitazione, tanto da spingere un vicino a chiamare i carabinieri. Aveva poi postato un video di scuse.
La fuga dall'Italia e il riferimento a Vannacci
Ma nelle scorse ore, è tornato a far parlare di sé, sempre a causa di un video social in cui si mostra mentre prende l'aereo per l'estero. "Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito - dice stavolta nel video, sempre ridendo - Tutta Italia ci odia, remigrazione" aggiunge citando Vannacci. Poi dichiara: "mi ha rovinato la vita sto incidente. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p... Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua...". Intanto l'amica della vittima, rimasta ferita nell'incidente, è ancora in ospedale in gravissime condizioni.