Albero cade a Roma e colpisce taxi in corsa, nessun ferito (FOTO)

AGI - Momenti di grande paura a Via Ostiense a Roma. Poco prima delle 17 due grossi rami di un platano poco distante dal bar-ristorante Doppiozero sono caduti rovinosamente a causa del forte vento mentre transitavano le auto. Un taxi è stato colpito in pieno. Per fortuna nessuna conseguenza per l'autista e i clienti, una mamma con un bambino. Il piccolo dormiva e, incredibilmente, non si è svegliato.
I rami dell'albero caduti, che hanno sfiorato il chiosco di un fioraio di fronte al Gazometro, hanno distrutto quattro auto in sosta. La Polizia locale giunta in via Ostiense ha confermato all'AGI che non ci sono feriti. Al momento il traffico è fortemente rallentato. Chiusa una parte di via Ostiense in direzione San Paolo all'altezza di via del Commercio col traffico deviato nella corsia preferenziale.