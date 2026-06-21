Torino: donna 39enne strangola figlia di 13 anni e si suicida

AGI – Una donna di 39 anni ha strangolato la figlia di 13 anni e poi si è tolta la vita in via Domodossola, a Torino. A dare l'allarme è stata la sorella maggiore di 19 anni, che una volta rientrata a casa ha notato i corpi senza vita delle due donne. Sul posto sono giunti la polizia e il 118 di Azienda Zero, con i sanitari che hanno provato a rianimare la 13enne, constatandone poco dopo il decesso.
La squadra mobile di Torino sta indagando sull'ipotesi di omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe prima strangolato la figlia, quindi si sarebbe tolta la vita. Gli inquirenti stanno cercando di risalire al movente del possibile omicidio-suicidio, e fondamentale sarà la testimonianza della figlia 19enne, che è stata ricoverata in stato di shock all'ospedale Maria Vittoria di Torino.