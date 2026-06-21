Torino: 8 ragazzini bloccati a testa in giù su una giostra
Si blocca la giostra, 8 ragazzini fermi a testa in giù a 30 metri
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Si blocca la giostra, 8 ragazzini fermi a testa in giù a 30 metri

Intervento d'urgenza dei soccorritori a Villanova Canavese. I pompieri hanno salvato i ragazzi: tanto spavento ma fortunatamente nessun ferito
ambulanza 118 pronto soccorso ospedale
 ambulanza 118 pronto soccorso ospedale
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AGI - Momenti di grande preoccupazione ieri sera a Villanova Canavese, in provincia di Torino, dove otto ragazzini sono rimasti bloccati su una giostra a una altezza di circa 30 metri. Alcuni di loro, in particolare, sono rimasti fermi a testa in giù.

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L'allarme è scattato alle 22, quando durante una normale corsa, la giostra si è bloccata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 di Azienda Zero Piemonte.

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L'intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi del 118

I vigili del fuoco hanno liberato e portato a terra in sicurezza i ragazzini. Successivamente i sanitari hanno valutato le condizioni, in particolare di quelli che erano rimasti bloccati in posizione capovolta.

Nonostante il grande spavento, nessun ragazzino è rimasto ferito. Non si sono quindi rese necessarie le cure ospedaliere

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