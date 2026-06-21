Torino: 8 ragazzini bloccati a testa in giù su una giostra

AGI - Momenti di grande preoccupazione ieri sera a Villanova Canavese, in provincia di Torino, dove otto ragazzini sono rimasti bloccati su una giostra a una altezza di circa 30 metri. Alcuni di loro, in particolare, sono rimasti fermi a testa in giù.
L'allarme è scattato alle 22, quando durante una normale corsa, la giostra si è bloccata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 di Azienda Zero Piemonte.
L'intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi del 118
I vigili del fuoco hanno liberato e portato a terra in sicurezza i ragazzini. Successivamente i sanitari hanno valutato le condizioni, in particolare di quelli che erano rimasti bloccati in posizione capovolta.
Nonostante il grande spavento, nessun ragazzino è rimasto ferito. Non si sono quindi rese necessarie le cure ospedaliere