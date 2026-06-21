Le sorelline scomparse dalla casa-famiglia, ritrovate da una zia

AGI - Sono state ritrovate e sono in buone condizioni Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, (Latina) e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
Le ragazzine sono state ritrovate dai carabinieri in buone condizioni di salute a casa di una zia, a Formia (Latina). A darne notizie i canali social del Tg1.
A ritrovare le due sorelle sono stati i Carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila, in collaborazione con i colleghi del Raggruppamento operativo speciale e dei militari del Comando provinciale di Latina, coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto.
Alysia e Sarah sono "in buone condizioni di salute", secondo gli investigatori: "in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali".