Incendio all'ospedale del Mare di Napoli: rogo domato

AGI - Un incendio ha interessato l'ospedale del Mare a Napoli. A bruciare la coibentazione di un'ala della struttura. L'incendio è stato domato e non ci sono feriti.
A confermarlo la polizia intervenuta sul posto con cinque equipaggi sia della Questura che dai commissariati vicini. Le fiamme sarebbero partite da delle pedane in legno accatastate.
Evacuazione precauzionale dei reparti d'urgenza
Le fiamme sono divampate intorno alle 17:30 e hanno interessato una palazzina a sei piani del complesso ospedaliero. Durante le operazioni di spegnimento del rogo, è stato evacuato il pronto soccorso e la medicina d'urgenza.
Intervento dei Vigili del Fuoco e verifiche sulla struttura
A prendere fuoco i pannelli isolanti della facciata esterna di una palazzina. Sul posto sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e le verifiche successive all'incendio, con l'impiego di 30 vigili del fuoco.