Strage a Senago: auto con 9 ragazzi finisce in canale,3 morti

AGI - Tragico incidente all’alba a Senago, nell’hinterland nord di Milano. Poco dopo le 5 del mattino di domenica 21 giugno, un’Audi con nove ragazzi a bordo è uscita improvvisamente di strada, finendo all'interno del canale Villoresi. Il bilancio è di tre morti e sei feriti.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori con numerosi mezzi e personale specializzato per avviare le complesse operazioni di salvataggio, ricerca e messa in sicurezza dell'intera area.
Le fasi del salvataggio e il recupero dei dispersi nel vuoto
Le squadre di soccorso hanno immediatamente avviato le manovre di recupero. In una prima fase sono state tratte in salvo sette persone: sei di queste sono state immediatamente trasportate e affidate d'urgenza alle cure dei sanitari, mentre per una ragazza di 17 anni il corpo è stato recuperato ormai senza vita.
Successivamente, durante le delicate operazioni di recupero dell'autovettura e di ricerca dei dispersi, i vigili del fuoco hanno scandagliato le acque del canale, individuando e recuperando all'interno dell’abitacolo anche gli altri due giovani di 17 anni che viaggiavano a bordo e che erano rimasti tragicamente bloccati nella vettura.