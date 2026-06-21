Caldo, domenica bollente. Pregliasco: 'Allerta subito'

AGI - L'Italia si appresta a vivere una domenica bollente da Nord a Sud, caratterizzata dal bollino rosso in otto città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. I restanti centri monitorati registreranno un bollino arancione o giallo a causa dell'anticiclone africano che sta portando un'ondata di caldo intenso sulla penisola.
Afa record in Pianura Padana fino a luglio
Questo scenario di caldo estremo insisterà sulla Pianura Padana almeno fino al primo weekend di luglio. In Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna si registreranno temperature massime comprese tra i 35 e i 37 gradi, con minime notturne nelle aree urbane che non scenderanno sotto i 25 gradi, dando vita a vere e proprie notti tropicali.
Il monito di Fabrizio Pregliasco
"Le temperature eccezionalmente elevate registrate nelle ultime settimane confermano una tendenza ormai evidente: il caldo intenso non è più confinato ai mesi centrali dell'estate e tende a manifestarsi con crescente frequenza già a giugno". Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano La Statale.
I rischi per la salute pubblica e l'appello per la prevenzione
Secondo l'esperto, l'anticipo delle ondate di calore è il segnale della trasformazione climatica nel Mediterraneo. L'esposizione prolungata a queste temperature aumenta il rischio di disidratazione, colpi di calore e aggravamento delle patologie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, specialmente per anziani e soggetti fragili.
"Il cambiamento climatico sta ridefinendo il calendario delle emergenze sanitarie. Prepararsi al caldo non può più essere un'attività limitata a luglio e agosto", conclude Pregliasco. Diventa quindi essenziale anticipare i sistemi di allerta e promuovere comportamenti adeguati a tutela della popolazione già dall'inizio di giugno.